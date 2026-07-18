29 июля в 18:30 во Владимире состоится Благотворительный Забег «От души-к душе, От Сердца-к сердцу, От Храма-к Храму». Это прекрасная возможность объединить любовь к спорту с желанием помочь тем,

29 июля в 18:30 во Владимире состоится Благотворительный Забег «От души-к душе, От Сердца-к сердцу, От Храма-к Храму». Это прекрасная возможность объединить любовь к спорту с желанием помочь тем, кто в этом особенно нуждается. Организатором забега выступает Благотворительный фонд «Маруся», созданный в память о девочке Марусе. Её история — это не только рассказ о борьбе