В доме, пострадавшем от ночной атаки дрона, возник пожар и эвакуировали жильцов.

Прокуратура Владимирской области взяла на особый контроль ситуацию с обеспечением прав жильцов дома, пострадавшего в результате ночной атаки БПЛА 18 июля.Вследствие попадания дрона в здании произошло возгорание, обошедшееся без человеческих жертв. Все жильцы были оперативно эвакуированы и размещены в пунктах временного пребывания.В настоящее время профильные службы проводят оценку ущерба, а надзорный орган следит за тем, чтобы пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. На месте инцидента уже работал городской прокурор Алексей Грошенков.