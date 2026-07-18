Здесь же, на площадке под названием «Чудо град - Вишневый сад» развернулась интерактивные и фотозоны, конкурсы, розыгрыши, мастер-классы для всех возрастов.

Сегодня, 18 июля, в областной столице проходит XIV фестиваль «Владимирская вишня». Мероприятие традиционно пройдет в историческом центре Владимира на Спасском холме и пешеходной улице Георгиевской.С полудня на Спасском холме проходит концертная программа «Вишневое настроение». Здесь же, на площадке под названием «Чудо град - Вишневый сад» развернулась интерактивные и фотозоны, конкурсы, розыгрыши, мастер-классы для всех возрастов.На улице Спасской организована открытая танцевальная площадка «Вишневая кадриль», где проходят мастер-классы по историческим, народным и современным танцам.Ярмарка сувениров ручной работы ждать своих посетителей на ул. Георгиевской и Спасской. В этом году в ней принимает участие более 190 мастеров прикладного искусства из Владимирской области, городов Шуя, Нижний Новгород, Ярославль, Иваново, Москва, Кострома, Тула и Республики Чувашия.Впервые на фестивале работает гастроплощадка кулинарных мастер-классов, их проводят шеф-повара и гастрономические звёзды Владимира и других городов - те, кто умеет превращать привычные продукты в кулинарные шедевры. В центре внимания – вишня.На площадке гостей ждут приготовление закусок, горячих блюд и десертов с вишней под руководством опытных шефов; интерактивные форматы и увлекательные викторины с вишнёвыми призами; подборка интересных фактов о вишне - о её истории, сортах, роли в русской кухне и традициях разных народов.Также здесь работает площадка с гастрономическими изысками: можно будет попробовать и приобрести блюда от лучших городских проектов - от вишнёвых пирогов и морсов до необычных сочетаний в современном стиле.