Во время рабочего визита министр побывала на разных объектах региона.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом во Владимирскую область. Данную информацию озвучил руководитель региона Александр Авдеев.Руководитель ведомства оценила текущее состояние реставрации Золотых ворот, осмотрела Успенский собор, готовящийся к реконструкции, и посетила модернизированное здание Владимирского областного академического театра драмы. Также министр ознакомилась с экспозицией «Икона Богоматерь Боголюбская XII века. Новое обретение» в Палатах ВСМЗ. Визит совпал с проведением масштабного музыкального проекта, прославляющего регион на федеральном уровне, — Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале.В ходе встречи Авдеев и Любимова затронули вопросы подготовки к юбилею «Золотого кольца», а также обсудили актуальные поправки в законы по защите памятников культурного значения.Губернатор подчеркнул важность ускорения процесса согласования нормативных актов, чтобы упростить процедуры восстановления и вовлечения в активную эксплуатацию архитектурных шедевров.Он добавил, что впереди масштабная совместная деятельность с федеральным министерством.