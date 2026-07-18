В школе Вязниковского округа готовили на воде из непроверенного источника.

В Октябрьской школе Вязниковского округа Владимирской области выявлены серьезные нарушения санитарных правил, ставшие причиной массового недомогания учащихся.Десять школьников обратились за медпомощью с признаками отравления, однако местный педиатр не сообщил об этом руководству школы и не направил детей к профильному специалисту, за что был привлечен к дисциплинарной ответственности.Проверка показала, что в столовой использовали неконтролируемую воду из местной скважины, хотя школа имела доступ к безопасному источнику. Кроме того, ответственные за водоснабжение организации нарушали регламент проверки качества воды.О ситуации сообщила омбудсмен Яна Лантратова, к которой обратились родители пострадавших. На данный момент нарушения устранены: директор школы получил взыскание, а пищеблок переведен на использование качественной воды.