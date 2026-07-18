Матч 15-го тура Второй лиги Б «Торпедо-Владимир» с «Енисеем-2» перенесли на 24 июля — игра начнётся в 8 утра по московскому времени, сообщили в пресс-службе владимирской команды. Напомним, что

Матч 15-го тура Второй лиги Б «Торпедо-Владимир» с «Енисеем-2» перенесли на 24 июля — игра начнётся в 8 утра по московскому времени, сообщили в пресс-службе владимирской команды. Напомним, что изначально встреча была запланирована на 26 июля, но руководство ФНЛ согласовало перенос поединка. В своём последнем матче «Торпедо-Владимир» прервало 8-матчевую беспроигрышную серию, уступив подмосковному «Космосу» со