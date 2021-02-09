Документ разработан в рамках реализации федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Во Владимирской области принят закон об инициативном бюджетировании, позволяющий гражданам участвовать в распределении средств региональной казны.Документ разработан в рамках реализации федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в который 20 июля 2020 года были внесены соответствующие изменения. Они позволяют финансировать проекты по благоустройству и ремонту инфраструктуры, предложенные местными жителями.Региональный закон устанавливает требования к составу сведений, которые включаются в претендующие на господдержку инициативные проекты, порядок их рассмотрения, критерии конкурсного отбора на муниципальном и областном уровне.