Звезда Интернов Кристина Асмус редко рассказывает о родных сестрах. Между тем у нее их три.

Звезда "Интернов"Кристина Асмус редко рассказывает о родных сестрах. Между тем у нее их три.Детство Кристины прошло в городе Королев Московской области. Родители актрисы – Игорь Львович иРада Викторовна Мясниковы – имели скромный достаток. По словам звезды сериала"Интерны", ее семья сначала жила в комнате в коммуналке, а потомпереехала в отдельную сорокаметровуюквартиру.В ранние годы Асмус хотелаувидеть море и скупить все кроссворды вКоролеве, также грезила о настоящем празднике в честь дня рождения и красивом платье, которое принадлежалобы только ей. Мечты актрисы сбылись – теперь она периодически летает на тропические островаи владеет гардеробом роскошных нарядов. У Кристины две старшие сестры – Екатерина и Ольга, а также младшая – КаринаСтаршей сестре звездысериала "Интерны", Екатерине, 42 года. Родственница Асмус получила образование юриста исегодня трудится в одной из структур РЖД. По слухам, на Ленинградском вокзале.У Екатерины есть муж и двое детей. Она воспитывает Егора,которому 15 лет, и Юрия, которому только шесть.Еще одна старшая сестраКристины, Ольга, занималась балетом. После замужества карьеру танцовщицыдевушка забросила. Ольга и ее муж, хореограф Роман, растят дочь Елизавету. Живутсупруги небогато, в квартире родственников.Карина – младший ребенокв семье Мясниковых, чемпионка по гимнастике и тренер в фешенебельном спортивном клубе столицы. Карина и Кристина поддерживают тесные отношения – Асмус даже продвигала родственницу в личном микроблоге. У младшей сестры артисткиесть дочь с необычным именем Сафия от египтянина Зигги Салаха. Карина и Зиггипознакомились на курорте, где последний работал аниматором. Узнав о том, что станетотцом, мужчина переехал в Россию. Младшая сестра тоже взяла псевдоним Асмус ираскручивает собственный аккаунт в "Инстаграм".