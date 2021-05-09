Дожди в регионе продлятся с 13 по 16 мая.

Во Владимирской области с 10 мая ожидается потепление. Новая неделя начнётся с ясной и солнечной погоды. Температура воздуха с +14 градусов Цельсия поднимется до +24.В середине новой недели синоптики передают грозу и дожди. Планируется, что при температуре от +20 до +24 осадки, сопровождающиеся раскатами грома, продлятся до конца семидневки.Порывы ветра будут достигать 8-15 метров в секунду.Атмосферное давление составит 755-760 миллиметров ртутного столба.