По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, у россиян есть возможность избежать второй волны коронавируса. Нужно учитывать опыт стран, где она уже началась, и принять соответствующие меры.
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, у россиян есть возможность избежать второй волны коронавируса. Нужно учитывать опыт стран, где она уже началась, и принять соответствующие меры.
Со стороны властей требуется контролировать распространение
вируса и следить за количеством зараженных. Со стороны обычных граждан
требуется сознательность и ответственность в подходе к своему здоровью. Нужно
продолжать соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маску в общественных местах и
обращаться к врачу при первых симптомах ОРВИ, сказала Вуйнович в своем
заявлении.
Также представитель ВОЗ добавила, что контроль и
предотвращение второй волны возможны только при безопасном поведении отдельных
людей. От понимания гражданами важности защитных мер, будет зависеть, сможем ли
мы обойтись без "второй волны ограничений". Еще один способ избежать жестких
ограничительных мер – сохранять готовность системы здравоохранения к приему и
лечению новых пациентов до появления безопасной и эффективной вакцины.
Раннее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что избежать
второй волны коронавируса в России не получится, но ожидать такого же жесткого
режима самоизоляции не стоит. В подтверждение своих слов он приводит
статистику, в которой говорится, что стабилизации эпидемического заболевания
происходит при 30%-ном иммунитете у населения, а когда данный показатель
достигает 60-70%, то коронавирус становится сезонным заболеванием. На
данный момент антитела к вирусу выявлены у 20% жителей столицы, в
других городах процент переболевших еще меньше.