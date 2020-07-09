По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, у россиян есть возможность избежать второй волны коронавируса. Нужно учитывать опыт стран, где она уже началась, и принять соответствующие меры.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, у россиян есть возможность избежать второй волны коронавируса. Нужно учитывать опыт стран, где она уже началась, и принять соответствующие меры.Со стороны властей требуется контролировать распространениевируса и следить за количеством зараженных. Со стороны обычных граждантребуется сознательность и ответственность в подходе к своему здоровью. Нужнопродолжать соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маску в общественных местах иобращаться к врачу при первых симптомах ОРВИ, сказала Вуйнович в своемзаявлении.Также представитель ВОЗ добавила, что контроль ипредотвращение второй волны возможны только при безопасном поведении отдельныхлюдей. От понимания гражданами важности защитных мер, будет зависеть, сможем лимы обойтись без "второй волны ограничений". Еще один способ избежать жесткихограничительных мер – сохранять готовность системы здравоохранения к приему илечению новых пациентов до появления безопасной и эффективной вакцины.Раннее эпидемиолог Александр Горелов заявил, что избежатьвторой волны коронавируса в России не получится, но ожидать такого же жесткогорежима самоизоляции не стоит. В подтверждение своих слов он приводитстатистику, в которой говорится, что стабилизации эпидемического заболеванияпроисходит при 30%-ном иммунитете у населения, а когда данный показательдостигает 60-70%, то коронавирус становится сезонным заболеванием. Наданный момент антитела к вирусу выявлены у 20% жителей столицы, вдругих городах процент переболевших еще меньше.