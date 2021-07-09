ФСБ вычислила хакера, который запустил вредоносную программу в компьютерную сеть владимирского автовокзала. На 37-летнего владимирца завели уголовное дело за использование вредоносных

ФСБ вычислила хакера, который запустил вредоносную программу в компьютерную сеть владимирского автовокзала. На 37-летнего владимирца завели уголовное дело за использование вредоносных компьютерных программ. Как сообщают в ФСБ, в марте 2020 года фигурант использовал вирус, чтобы получил доступ к информационным ресурсам ГУП “Владимирский автовокзал”. Эксперты установили, что вредоносная программа, которая была обнаружена на ноутбуке злоумышленника, предназначена