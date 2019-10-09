Он выступал его поручителем по кредиту

Судебные приставы Владимирской области изъяли у жителя Коврова его машину из-за задолженности более чем в 1 млн рублей, которая у него образовалась из-за того, что он выступил поручителем по кредиту своего неплатежеспособного товарища.Долгое время поручитель не обращал внимание на извещения судебных приставов, думая, что ответственность за кредит лежит на самом заемщике, однако, как только его приятель был признан финансово несостоятельным, весь долг упал на героя истории. Судебные приставы обнаружили, что у него в имуществе есть достаточно дорогой транспорт, который, в случае неуплаты долга будет продан, чтобы возместить ущерб.«Не спешите соглашаться быть поручителем. От этого может зависеть не только дальнейшие отношения между вами и основным заемщиком, но и финансовое благополучие вас и вашей семьи. Поэтому, прежде чем поставить свою подпись в кредитном договоре Управление Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области рекомендует хорошо подумать, ведь риск оказаться должником очень велик», - добавили в УФССП по Владимирской области.