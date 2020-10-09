Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев в четверг присоединился к сборной России.

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев в четверг присоединился к сборной России.Футболист утром вместе с остальными игроками и членами штаба сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус и сегодня приступит к подготовке к матчу с Турцией, сообщает пресс-служба национальной команды.Ранее стало известно, что у защитника «Спартака» Георгия Джикии и вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, вызванных в сборную, получены сомнительные результаты тестов на коронавирус. Они пропустили вчерашний товарищеский матч со Швецией (1:2).Напомним, что Беляев в сезоне 2011-12 годов играл за владимирское "Торпедо" и забил 4 гола. В его активе 1 матч за сборную России — он отыграл встречу квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) в ноябре прошлого года.