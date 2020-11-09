Сигнал поступил накануне в 21.32 из Гусь-Хрустального района.

Сигнал поступил накануне в 21.32 из деревни Тащилово Гусь-Хрустального района.Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме. Пожарные оперативно прибыли и не дали огню распространиться на соседние дома, сообщила пресс-служба МСЧ по Владимирской области.Пожар был ликвидирован на площади 120 кв. м., погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 8 человек личного состава.Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.