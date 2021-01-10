С понедельника учащиеся вернутся за парты.

С 11 января школьники Владимирской области вернутся за парты и продолжат обучение в очном формате. Напомним, что ещё на последнем в 2020 году коронавирусном брифинге директор департамента образования Ольга Беляева отмечала, что продлевать каникулы не планируется, но всё будет зависеть от текущей эпидситуации.В ведомстве считают, что сейчас ситуация стабильная, а значит, что идти по примеру Москвы и продлевать отдых детей ещё на неделю в регионе не будут.Добавим, что соседи из Ивановской области вчера, 9 января, также объявили о возвращении учащихся в классы начиная с понедельника – 11 января.