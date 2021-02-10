Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил Жилинспекции задачу передать в правоохранительные органы материалы, касающиеся оплаты штрафов «управляшками» и их руководителями ..

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил Жилинспекции задачу передать в правоохранительные органы материалы, касающиеся оплаты штрафов «управляшками» и их руководителями за последние два года.По данным ведомства, в 2020 году в работе УК выявлено почти 800 нарушений. Большая их часть связана с ненадлежащим содержанием многоквартирных домов и нарушениями в предоставлении услуг ЖКХ. Возбуждено 289 дел об административных правонарушениях. Руководители организаций оштрафованы на 17,6 млн рублей.При этом у властей появляются вопросы – из каких средств возмещаются указанные штрафы. Разобраться ГЖИ в ситуации поручил глава регоина.«Если выяснится, что директор получил премию для оплаты штрафа, либо он был оплачен за счёт жителей, то необходимо наказывать таких руководителей. Их безалаберность руководителей не должна покрываться деньгами костромичей. Это принципиально важный вопрос», - подчеркнул губернатор.