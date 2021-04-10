В Суздале 10 апреля в честь 800-летия Великого князя Александра Невского провели рыцарский турнир. Участниками мероприятия стали 50 рыцарей в средневековых костюмах и доспехах. По информации ..

В Суздале 10 апреля в честь 800-летия Великого князя Александра Невского провели рыцарский турнир. Участниками мероприятия стали 50 рыцарей в средневековых костюмах и доспехах.По информации организаторов события, общий вес доспехов и амуниции составил более шести тонн.В программе дня также были стрельба из лука на скаку, рубка, сшибки в щит и прочие средневековые рыцарские упражнения.