Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства социальной защиты населения.

Для владимирских пенсионеров будут организованы «Выходные без одиночества». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства социальной защиты населения.Новый проект хочет внедрить комплексный центр соцобслуживания. В его рамках пожилым людям будет предложено провести выходные дни, например, в театре или заняться рукоделием, цветоводством вместе с волонтёрами, соседями и сверстниками.Ирина Евсикова, активная участница проекта, отмечает, что для неё это спасение.«Теперь благодаря проекту моя жизнь наполнена. Более того, у меня появилось много новых друзей, с которыми мы создаем удивительные цветочные композиции, делаем наши дворы ярче и ухоженнее», – рассказала женщина.Чтобы стать участником, необходимо обратиться по адресу: улица Сакко и Ванцетти, 39, кабинет №2. Телефон для справок: 8 (4922) 55-22-54.