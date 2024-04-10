Во Владимире вновь зафиксирован пал сухой травы. В пресс-службе МЧС России по Владимирской области...

Во Владимире вновь зафиксирован пал сухой травы.В пресс-службе МЧС России по Владимирской области сообщили, что накануне — 9 апреля (в 14:52) был получен вызов о загорании сухой травы за домом на улице Лакина (165 «А»).С начала весны общая площадь загораний сухостоя во Владимирской области достигла 7,9192 гектара.В связи с участившимися случаями, владимирцам напоминают, что с сегодняшнего дня - 10 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.Внимание! Для предотвращения крупных пожаров: ограничен въезд в леса и запрещено поджигание сухой травы, разведение костров и сжигание мусора.Жителей области призываем не сжигать сухую траву, чтобы избежать масштабных пожаров, приводящих к значительным материальным убыткам и экологическому ущербу.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области