Басманный суд Москвы вынес решение об избрании меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает . Чиновник арестован до 9 сентября 2020 года. Сергей Фургал ..

Басманный суд Москвы вынес решение об избрании меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает . Чиновник арестован до 9 сентября 2020 года.Сергей Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Губернатор себя виновным не признает.