Подписавший предварительный контракт с киевским «Динамо» защитник польского «Леха» Владимир Костевич до 30 декабря будет защищать цвета своей нынешней команды.

После этого футболист вернется в Украину и присоединится к киевской команде в статусе свободного агента.

Как стало известно Metaratings.ru - от перехода Костевича в «Динамо» возможной прибыли недосчитаются львовские «Карпаты».

Дело в том, что в 2017 году стараниями агента Костевича - Константина Нестеренко, он оказался в «Лехе», который заплатил за трансфер футболиста 300 тысяч евро. Но в случае последующей перепродажи футболиста «Карпаты» могли получить от трансфера еще 30% от заработанной поляками суммы.

Напомним, что в минувшем сезоне воспитанник львовского футбола Владимир Костевич провел за «Лех» 27 матчей.