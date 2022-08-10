В Камешковском районе приставы арестовали и за 800 тысяч продали «Хендай Солярис» местного жителя, задолжавшего за ущерб, причиненный в результате ДТП. По информации пресс-службы ФССП,

В Камешковском районе приставы арестовали и за 800 тысяч продали «Хендай Солярис» местного жителя, задолжавшего за ущерб, причиненный в результате ДТП. По информации пресс-службы ФССП, мужчина нарушил ПДД, из-за чего врезался в другой автомобиль. Машине потерпевшего требовался значительный ремонт, а суд определил сумму компенсации в 770 тысяч рублей. Так как должник не торопился отдавать эти