За неделю во Владимирской области показатель тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения составил 158,9. При этом по постановлению главного санитарного врача страны, уровень должен ..

За неделю во Владимирской области показатель тестирования на коронавирус на 100 тысяч населения составил 158,9. При этом по постановлению главного санитарного врача страны, уровень должен превышать 200. В регионе работает семь лабораторий, которые выявляют COVID-19. Темп прироста составляет 0,32. Среднероссийская цифра – 0,25.Каждый четвёртый заболевший – пенсионер. В возрасте от 50 до 64 лет за неделю заразились 305 человек или 25,5%, 30-49 - 422 человека (35,3%),18-29 - 142 инфицированных (11,9%).«После15 сентября начнутся проверки выполнения плановых показателей вакцинции», - напомнила главный специалист отдела эпиднадзора и санитарной охраны территории Дарья Никитина.Добавим, что Роспотребнадзор жителей Владимира, по возможности, избегать участия в массовых мероприятиях, приуроченных к Дню города.