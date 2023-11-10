Самая большая динамика у перевозки лесных грузов.

За январь-октябрь 2023 года перевозки контейнеров по Горьковской железной дороге, в том числе через Владимирскую область, выросла на 14,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила более 132 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Об этом сообщает пресс-служба компании.Так, во внутреннем сообщении отправили 66,3 тысячи ДФЭ (+16%), а на экспорт –65,8 тысячи ДФЭ (+13,6%).За 10 месяцев количество груженых контейнеров во всех видах достигло 78,6 тысячи ДФЭ (+8,7%).Выросли перевозки следующих грузов:лесные грузы – 25,6 тысячи ДФЭ (+62% к показателям за январь-октябрь 2022 года);бумага – 17,4 тысячи (+4,6%);химикаты и сода – 24,9 тысячи (+1,6%).В целом с начала года в контейнерах перевезли больше 1,6 млн тонн грузов (+12,2%).