Подвиг героев в белых халатах в период пандемии COVID-19 запечатлен на 25-рублевой монете.

Новые памятные монеты, выпущенные небольшим тиражом, появились во Владимирской области.Подвиг героев в белых халатах в период пандемии COVID-19 запечатлен на 25-рублевой монете. На оборотной стороне изображены два медицинских работника — женщина и мужчина — в защитных костюмах с реанимационными чемоданами на фоне здания медицинского учреждения и кареты скорой помощи, сообщили в пресс-службе Владимирского отделения Банка России. Тираж монеты — 5 млн штук.Также может встретиться еще одна новая памятная монета номиналом 10 рублей из серии «Человек труда», которая посвящена работникам транспортной сферы. На ней изображен работник транспортной сферы на фоне различных видов транспорта, на рукаве его форменной рубашки — средняя эмблема Министерства транспорта Российской Федерации; вверху по окружности имеется надпись: «ЧЕЛОВЕК ТРУДА». Тираж — 1 миллион.Кроме того, в денежный оборот выпущена памятная монета номиналом 25 рублей «Крокодил Гена». Она продолжила серию «Российская (советская) мультипликация». На ней - популярные герои мультфильма киностудии «Союзмультфильм» - Крокодил Гена и Чебурашка.Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений. Отметили в .