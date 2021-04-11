У Рекорд Оркестра появился свой талисман. И мы предлагаем зрителям Вестей придумать ему оригинальное имя. Присылайте нам ваши варианты.

У Рекорд Оркестра появился свой талисман. И мы предлагаем зрителям Вестей придумать ему оригинальное имя. Присылайте нам ваши варианты.А музыканты скажут свое слово.А пока расскажем , чем Рекорд Оркестр готов нас порадовать в ближайшие дни.Эту игрушку мягкую подарила одна знакомая, и мне очень нравится то, что она скопировала гитару, в этом можно убедиться))Брутальные ребята из владимирского "Рекорд оркестра" впервые рассказывают о своём талисмане. Рыжем Лисе-рокере. И знакомят зрителей "Вестей" с композициями своего нового альбома. Пластинку назвали "Мир самых добрых людей" . Ясный. Цельный. Оригинальный. С колоритом Востока, яркими красками Индии. "Будда"- один из треков.Алексей Барышкев, лидер «Рекорд Оркестр»:- Мы то, что мы чувствуем, в данный момент и делаем. Очень много акустических гитар. Табло индийское , ситар. Всё с таким индийским ореолом, орнаментом, но всё-таки это рок.Тимофей Копылов, солист «Рекорд Оркестр»:- А почему Балканы, а почему рок? Вот у меня лично всё пляшет от той лирики, которая в голове, и дальше уже ищешь, какие-то новые формы, какую-то наиболее вкусную лирическую идею.Владимирская рок-команда- рекордсмен и по умению удивить слушателя. От лезгино-балкано-латино-хулигано, по которому их узнали и полюбили, к поискам новых красок, оттенков, тонов. Питерское рок-звучание, ноты гранжа, новые эксперименты. В "Мире самых добрых людей"- отражение музыкальных поисков их нового этапа.Альбом-результат сотрудничества "Рекорд оркестра" с Геннадием Лаврентьевым и Иваном Мураловым. Из группы "ЗаИНДивели" Этих музыкантов "Рекорд оркестр" называет уникальными. Лаврентьев и Муралов детально изучали индийскую музыку. И это была не просто теория, а истинное "погружение" в национальную культуру, говорит фронтмэн "Рекорд Оркестра" Тимофей Копылов.Тимофей Копылов, солист «Рекорд Оркестр»:- Иван жил в Варанаси, а Гена жил в Дели, Обучались в учебном заведении сродни нашей консерватории по уровню. * Некоторые песни получились такие вопрошения, мантры, Алексей сказал, с философским контекстом, а я сказал бы с псевдофилософским... Захотелось это преподать с помощью народных индийских инструментов.Музыканты рассказывают , участие в создании "Мира добрых людей" приняла и Настя Полева. Легенда русского рока. Одна из самых ярких участников саундтрека к "Брату-2". По словам лидера коллектива- Алексея Барышева, новую пластинку, пожалуй, можно назвать "альбомом эпохи пандемии". Жесткий карантин, ограничения, отмена выступлений, но как результат-возможность многое взвесить, осознать, где-то переоценить.Алексей Барышкев, лидер «Рекорд Оркестр»:- Любой музыкант, я думаю, не станет кривить душой, не хватало концертов... Многие воспринимали это остро. Появилось время подумать, а что ты делаешь. Как не странно, это стало и временем вдохновения.Тексты к композициям нового альбома принадлежат перу Тимофея Копылова. Так что он не только "голос" Рекорд-оркестра.Тимофей Копылов, солист «Рекорд Оркестр»:- Вот ты не выучил домашнее задание. Пришёл в школу. Сидишь такой: "Хоть бы не спросили, хоть бы не спросили... И... тебя не спросили... Вот об этом песня))Сплав ироничного и вместе с тем "глубокого"- это так по-рекордовски. Большая презентация "Мира добрых людей" состоится уже 15 апреля, в столице. Но ребята обещают: ещё одна встреча с владимирской публикой (недавняя была в марте) обязательно состоится.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".