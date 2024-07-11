В новом выпуске программы “Готовим вместе” расскажем о классном рецепте, который точно оценит компания ваших друзей! В главной роли – сосиски «Сочинки» от бренда «Стародворье». Простые,

В новом выпуске программы “Готовим вместе” расскажем о классном рецепте, который точно оценит компания ваших друзей! В главной роли – сосиски «Сочинки» от бренда «Стародворье». Простые, но вкусные шашлычки можно приготовить и в духовке дома, и на улице на мангале! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!