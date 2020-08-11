У департамента экономического развития новый начальник. Связано это, как сообщают в пресс-службе Белого дома, с тем, что «во Владимирской области продолжается реформа органов

У департамента экономического развития новый начальник. Связано это, как сообщают в пресс-службе Белого дома, с тем, что «во Владимирской области продолжается реформа органов исполнительной власти регионального уровня». Областную структуру возглавил Александр Ярошевский. Его назначение обусловлено планами администрации упразднить комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению. Полномочия и функции комитета передадут в отдельное от областной администрации отраслевое ведомство. Прежний руководитель Департамента экономического