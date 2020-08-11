Собака насквозь прокусила ковровчанке руку. «Скорая помощь» увезла женщину в больницу.

В Коврове два стаффордширских терьера покусали женщину. СообщаютКак рассказали соседи пострадавшей, гулявшие без поводков и намордников собаки вцепились в щенка, которого выгуливала женщина. Какое-то время хозяйка пыталась спасти питомца от разъяренных собак в одиночку, и лишь спустя некоторое время на помощь прибежал сосед. Мужчина не задумался ни на минуту, что агрессивные животные могли кинуться и на него.«Решение пришло молниеносно, – рассказывает мужчина. – Раза четыре я ударил собак, палка сломалась, но они отступили».Собака насквозь прокусила ковровчанке руку. На место приехали наряды ППС, «скорая помощь» увезла женщину в больницу.«Эти собаки – соседские, мы живем в постоянном страхе, потому что они всегда гуляют сами по себе. Мы неоднократно обращались в полицию, но все безрезультатно», - жалуются жители близлежащих домов.Напомним, жительница Владимира, оказавшаяся в реанимации после нападения на нее собак,. А в Кольчугине .