В список вошли - учреждения в Павино, Вохме, Буе и Чистых Борах Буйского района, Кологриве, а также три школы в Костроме – музыкальная школа № 9, художественная школа № 2 и детская школа искусств №4.

В 2021 году в Костромской области отремонтируют восемь школ искусств. Об этом сообщили в обладминистрации.Среди них - учреждения в Павино, Вохме, Буе и Чистых Борах Буйского района, Кологриве, а также три школы в Костроме – музыкальная школа № 9, художественная школа № 2 и детская школа искусств №4.На ремонт будет потрачено почти 80 млн рублей. Завершить работы планируется к началу учебного года.