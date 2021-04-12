Во Владимире с 12 апреля по 11 октября ввели пожароопасный период. Меры связаны с обеспечением защиты населения и территории города от ЧС, связанных с пожарами На указанный срок на частных, ..

Во Владимире с 12 апреля по 11 октября ввели пожароопасный период.Меры связаны с обеспечением защиты населения и территории города от ЧС, связанных с пожарамиНа указанный срок на частных, придомовых, территориях ТСЖ, СНТ и ГСК запрещено: разводить костры; жечь мусор; поджигать сухую траву и прочую растительность; торфяные смеси; ​бросать горящие окурки и спички.Мэрия Владимира и МЧС региона напоминают об опасности сжигания сухой травы.По правилам пожарной безопасности собственники территорий, прилегающих к лесу, должны очищать участки от сухой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить свои земли противопожарным рвом шириной не менее пол метра.Собственники сельскохозяйственных угодий обязаны не допускать зарастания участков и своевременно косить траву.За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы.