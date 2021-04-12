Во Владимире с 12 апреля по 11 октября ввели пожароопасный период.
Меры связаны с обеспечением защиты населения и территории города от ЧС, связанных с пожарами
На указанный срок на частных, ..
Во Владимире с 12 апреля по 11 октября ввели пожароопасный период.
Меры связаны с обеспечением защиты населения и территории города от ЧС, связанных с пожарами
На указанный срок на частных, придомовых, территориях ТСЖ, СНТ и ГСК запрещено: разводить костры; жечь мусор; поджигать сухую траву и прочую растительность; торфяные смеси; бросать горящие окурки и спички.
Мэрия Владимира и МЧС региона напоминают об опасности сжигания сухой травы.
По правилам пожарной безопасности собственники территорий, прилегающих к лесу, должны очищать участки от сухой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить свои земли противопожарным рвом шириной не менее пол метра.
Собственники сельскохозяйственных угодий обязаны не допускать зарастания участков и своевременно косить траву.
За нарушение правил предусмотрены крупные штрафы.