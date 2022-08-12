Он состоится 13 августа.

Во Владимире 13 августа на площадках парка «Добросельский» и Центрального парка культуры и отдыха пройдёт день физкультурника. Мэрия опубликовала программу мероприятий.Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Марат Мангушев рассказал, что в Добром на скейтплощадке состоятся соревнования по скейт-кроссу на роликах, контест по скейтбордингу и трюковому самокату. Начало - в 10 часов.В ЦПКиО с 15 часов стартуют турниры по шахматам, а с 16:00 заполнятся спортивные площадки различной направленности. У центрального фонтана установят главную праздничную сцену, ринг с показательными тренировками по боевым искусствам, зоны настольного тенниса, киберспорта и джампинга.У колеса обозрения пройдёт Всероссийский чемпионат по баскетболу 3х3, а на футбольном поле - турнир по мини-футболу.У ледового дворца «Полярис» соберутся любители бадминтона, появится зона для мотокросса и соревнований по кросс-биатлону.В планах также провести мероприятия по скандинавской ходьбе, летнему хоккею, легкой атлетике, большому теннису и роллер-спорту. Легкоатлетическая эстафета начнется в 16.30. Её проведут в пяти возрастных категориях.Для детей организуют творческие мастер-классы, все желающие могут собирать спилс-карты, принять участие в прохождении полосы препятствий на велосипедах. Впервые пройдут соревнования по скоростному сбору Кубика Рубика. На главной сцене события выступят творческие коллективы города, фитнес-центры, чирлидеры и спортсмены.Завершится день открытым показом спортивной драмы «Триумф». Начало - в 20:30.