Вечером 11 августа во Владимире случился пожар в здании шиномонтажа на улице Дзержинского, д. 6/1. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Из-за возгорания на

Вечером 11 августа во Владимире случился пожар в здании шиномонтажа на улице Дзержинского, д. 6/1. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Из-за возгорания на мусорке вспыхнула кровля здания. Пожарные оперативно потушили пламя на площади 6 кв.м. Дознаватели МЧС установят причину пожара. Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о