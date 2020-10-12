Мужчины был вынужден покупать препараты за свой счёт.

В ходе прокурорской проверки установлено, что местный житель состоит на учете в поликлинике № 1 Вязниковской районной больницы с диагнозом «рак предстательной железы», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Мужчина является инвалидом II группы. Для лечения заболевания ему рекомендованы определенные лекарства.Выявлено, что лекарственное обеспечение в 2020 году производилось в недостаточном объёме, в связи с чем пациент был вынужден приобретать лекарства за свой счет.В этой связи межрайонной прокуратурой в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. В нём он потребовал от больницы возместить пациенту затраченные денежные средства.По результатам его рассмотрения деньги гражданину выплачены, его права восстановлены. Два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.