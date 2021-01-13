С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 973 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 12 441 пациента. В стационарах лежит 617 человек, из них 264 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 3016 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 75 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 76 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом COVID-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 21 костромичу. Ещё 13 заразившихся зарегистрировано в Красносельском районе, девять случаев - в Шарьинском районе. По шесть инфицированных прибавилось в Галиче и Буйском районе, по четыре - в Парфеньевском и Межевском районах. Трое пациентов выявлено в Нерехте, двое - в Костромском районе. По одному заболевшему диагностировано в Поназырево, Павино, Солигаличе, Волгореченске и Судиславском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 973 жителя. Врачам удалось поставить на ноги 12 441 пациента. В стационарах лежит 617 человек, из них 264 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 3016 заболевших.