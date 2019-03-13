По версии следствия, мужчина похитил деньги, случайно выпавшие из кармана чужой куртки.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в январе текущего года обвиняемый, покидая компанию приятелей, ошибочно надел чужую куртку, из кармана которой выпали деньги. Фигурант вернул куртку на место, а денежные средства в сумме 9 000 рублей оставил себе.Злоумышленник был установлен и задержан оперативниками через несколько дней после поступившего в полицию заявления от потерпевшего. Похищенные денежные средства были изъяты и возвращены потерпевшему.В настоящее материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.