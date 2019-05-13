43-летняя телеведущая решила привлечь внимание к проблеме экологии. Тина
Канделаки сделала это весьма оригинальным образом.
43-летняя телеведущая решила привлечь внимание к проблеме экологии. Тина
Канделаки сделала это весьма оригинальным образом.
Журналистка напомнила
своим подписчикам в Instagram о Дне экологического образования. Тина Канделаки
рассказала о хрупком балансе в экосистеме, призвала беречь природу и отказаться от потребительского
отношения к ней.
"Если
мы не научимся беречь мир вокруг… наши потомки попадут в техногенную
антиутопию, где все, что им останется, будет борьбой за выживание", – написала знаменитость в соцсети.
При этом она опубликовала снимок, на котором предстала в томном образе,
передает
На фото Тина Канделаки стоит на фоне дерева в черном платье с эффектным
глубоким декольте. Кроме того, звезда выбрала яркую помаду и лак для ногтей. "P.S. Фото для привлечения внимания к данной
проблеме", – добавила под своим постом ведущая.
В комментариях
поклонники решили, что сгущает краски и просто таким образом
рекламирует косметические средства. Вместе с тем, многим пользователям соцсети понравилось
ее платье, подчеркивающее прекрасную фигуру.
Ранее порадовала поклонников весьма
откровенными фотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что вид
подтянутой фигуры знойной брюнетки в бикини вызвал у них желание немедленно
записаться в спортзал.