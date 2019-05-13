43-летняя телеведущая решила привлечь внимание к проблеме экологии. Тина Канделаки сделала это весьма оригинальным образом.

43-летняя телеведущая решила привлечь внимание к проблеме экологии. ТинаКанделаки сделала это весьма оригинальным образом.Журналистка напомниласвоим подписчикам в Instagram о Дне экологического образования. Тина Канделакирассказала о хрупком балансе в экосистеме, призвала беречь природу и отказаться от потребительскогоотношения к ней."Еслимы не научимся беречь мир вокруг… наши потомки попадут в техногеннуюантиутопию, где все, что им останется, будет борьбой за выживание", – написала знаменитость в соцсети.При этом она опубликовала снимок, на котором предстала в томном образе,передаетНа фото Тина Канделаки стоит на фоне дерева в черном платье с эффектнымглубоким декольте. Кроме того, звезда выбрала яркую помаду и лак для ногтей. "P.S. Фото для привлечения внимания к даннойпроблеме", – добавила под своим постом ведущая.В комментарияхпоклонники решили, что сгущает краски и просто таким образомрекламирует косметические средства. Вместе с тем, многим пользователям соцсети понравилосьее платье, подчеркивающее прекрасную фигуру.Ранее порадовала поклонников весьмаоткровенными фотографиями с отдыха в Дубае. Подписчики признались, что видподтянутой фигуры знойной брюнетки в бикини вызвал у них желание немедленнозаписаться в спортзал.