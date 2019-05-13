Оперативники изъяли метадон и кокаин, общей массой более 13 граммов. Фигурант заключен под стражу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждены уголовные дела в отношении 36-летнего жителя города Гусь-Хрустальный, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч.3 ст.30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства).Подозреваемый задержан оперативными сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» на одной из улиц районного центра при попытке сбыта дозы метадона, массой более 0, 50 грамма.Кроме этого, полицейскими задокументирован еще один эпизод сбыта местным жителем аналогичного запрещенного вещества, массой 0,80 грамма.В ходе дальнейшей работы оперативники по месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли 11,35 грамма метадона и 1,34 грамма кокаина.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения подозреваемым запрещенных веществ и проводят проверку на его причастность к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.