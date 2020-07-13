Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 400 тыс. рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого жителя поселка Балакирево. Он обвиняется в совершении серии краж и неправомерном завладении автомобилем.Предварительным следствием установлено, что с середины августа прошлого года по февраль текущего года фигурант совершил 24 кражи из дачных домов, хозяйственных построек, бань на территории Александровского района. Он похищал электроинструменты, бытовую технику, продукты питания и иное имущество граждан.Также полицейскими установлена причастность мужчины к угону автомобиля. Неправомерно завладев транспортным средством, он хотел доехать до места назначения, однако не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.Гражданам причинен материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска.В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что похищенное сбывалось на рынке в соседнем регионе. Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули владельцам.В настоящее время уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 166 УК РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу.