В областном центре открыли фестиваль скандинавской ходьбы

Горожан учили технике правильной ходьбы, а в массовом заходе участвовали больше 500 человек.В выходные во Владимире прошёл фестиваль скандинавской ходьбы «Ходи, Россия!». Это - всероссийский проект, автор которого - известная фигуристка Ирина Слуцкая. Он пропагандирует пользу спорта, мотивирует людей вести здоровый образ жизни и популяризирует ходьбу как наиболее доступный и увлекательный вид физической активности.Привлечь молодежьВо Владимире увидеть людей, шагающих при помощи специальных палок, похожих на лыжные, чаще всего пожилого возраста, можно уже не один год подряд. Первое время на этих спортсменов, честно скажем, смотрели косо. Но популярность скандинавской ходьбы только росла. Сейчас мода на неё буквально охватила город. Да что там город, всю область! Чтобы привлечь в этот сравнительно новый вид спорта не только пенсионеров, но и молодёжь, а также обучить инструкторов, которые смогут нести пеший спорт в массы, в областном центре провели всероссийский фестиваль.Праздник скандинавской ходьбы, который состоялся в субботу на Соборной площади и в парке Пушкина, собрал больше 500 любителей здорового образа жизни.Азы - от основателяНа торжественное открытие приехала Ирина Слуцкая. Почётным гостем мероприятия стал и основоположник этого вида физической активности - финский спортсмен Марко Кантанева.Целый день на фестивале обучали желающих правильной технике скандинавской ходьбы на мастер-классах, а также инструкторов по этому виду спорта «натаскивали» квалифицированные специалисты Добровольного физкультурного союза, который возглавляет Слуцкая. Затем состоялись общая разминка участников спортивного праздника с основоположником северной ходьбы и организованный заход по историческому центру города.На старте всем ходокам выдали специальные палки, рюкзак, сертификат участника фестиваля и бутылку воды. Колонну возглавили Ирина Слуцкая и губернатор Владимир Сипягин. На финише всем, кто поучаствовал в спортивном празднике, вручили памятные медали.Российская фигуристка, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая:«Почему именно скандинавская ходьба? Потому, что это, наверное, самый доступный вид двигательной активности. Он интересен и молодёжи, и спортсменам, и пожилым людям. И мы видим, насколько он сейчас популярен. Во всех парковых зонах, лесных массивах многие занимаются этим видом активности. Хочется привлекать не только людей старшего поколения, которые действительно увлечены этим процессом, но молодёжь. Скандинавская ходьба - это полезно и нетравмоопасно. Всё, что нужно, - просто брать палки, позаниматься с инструктором, правильно ходить и делать это как можно чаще».