Нарушение СанПинов привело к отравлению

приостановил деятельность предприятия общественного питания (ИП Лазарева А.О.), расположенного по адресу пр. Строителей, д.26. Продукция, которой торговал ларек «Шаурма» стала причиной отравления владимирского жителя. При проведении проверки специалистами Роспотребнадзора были выявлены множественные нарушения. Грязь в помещении. Неизвестного происхождения продукты, использовавшиеся в приготовлении. Вода для кофе и чая продавцами набиралась в соседнем магазине. Продавец работал без медицинской книжки, без санитарной одежды, в украшениях, с нестриженными ногтями.По решению суда Лазарева А.О. привлечена к административной ответственности, ларек закрыт. Пока на 50 суток