Автобус украшен гирляндами, мишурой и другими новогодними атрибутами как снаружи, так и внутри.

Новогодний автобус стартовал в рейсы по улицам города, сообщает мэрия. В этом году сотрудники «Владимирпассажиртранса» создали сказочную атмосферу, украсив автобус гирляндами, мишурой и другими новогодними атрибутами как снаружи, так и внутри.В прошлом году жители города могли увидеть Деда Мороза за рулем автобуса №29с, который также был украшен снежинками на окнах. В планах мэрии – украсить и троллейбусы в преддверии праздника.Напомним, ранее мы писали, что