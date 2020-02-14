Мероприятия направлены на повышение культуры поведения участников дорожного движения.

В городе Собинка сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели акцию «Достучаться до сердец».Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району Татьяна Корнилова напомнила учащимся средней школы №1 о важности соблюдения Правил дорожного движения, особенно в зимний период времени. Для привлечения особого интереса к данной теме ребятам продемонстрировали тематические мультфильмы.Продолжая мероприятия в рамках акции, полицейские встретились с воспитанниками детского сада «Лучик» города Собинка. В мероприятии приняли участие активисты школы № 2 районного центра.Дошколята совместно с полицейскими и ребятами постарше смастерили открытки с посланием для своих родителей «Безопасной дороги! Тебя любят и ждут дома!». Эта скромная открытка в виде сердца, изготовленная детскими руками, будет напоминанием того, что любимых людей не нужно подвергать риску и опасности.В очередной раз полицейские напомнили о важности соблюдения Правил дорожного движения. Сотрудники полиции и участники акции уверены, что регулярные профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения, создают условия для формирования у детей и подростков устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.