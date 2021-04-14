В поединке 1/16 финала он встретится с азербайджанцем Асадом Бахишовым.

Российские боксёры накануне стартовали на первенстве мира по боксу среди юниоров и юниорок 2002 - 2003 годов рождения. Оно проходит в польском городе Кельце.Сегодня в поединке 1/16 финала с азербайджанцем Асадом Бахишовым на ринг выйдет владимирский боксер Рамазан Дадаев (до 91 кг) . Сообщается .Напомним, что победа Рамазана на первенстве России дала возможность спортсмену получить . Тренерует юного боксера Евгений Лобосов.Пожелаем Рамазану победы!Фото