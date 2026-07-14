С 1 по 24 июля в связи с технологической необходимостью предприятие приостановило работу, сообщили в пресс-службе правительства области. С руководством «Владимирского стандарта» встретился

С 1 по 24 июля в связи с технологической необходимостью предприятие приостановило работу, сообщили в пресс-службе правительства области. С руководством «Владимирского стандарта» встретился региональный министр труда и занятости населения Андрей Григорьев. Руководство предприятия заверило, что массового сокращения сотрудников не планируется, долгов по заработной плате нет, а за работниками, занятыми на производстве, сохраняется 2/3 заработной платы.