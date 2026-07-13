После вмешательства ведомства коммунальщики наконец вернули козырек над входом в подъезд.

Прокуратура Меленковского района провела проверку после обращения местного жителя, принятого на личном приеме руководителем областного надзорного ведомства.Установлено, что жильцы дома по улице 60 лет Октября заключили договор на обслуживание здания с районной управляющей компанией. В феврале 2026 года из-за непогоды обрушился козырек над одним из подъездов, после чего конструкцию пришлось полностью демонтировать. Несмотря на жалобы собственников квартир, коммунальщики не спешили устанавливать новый навес вплоть до июня.Реагируя на нарушения, районный прокурор внес представление руководителю управляющей организации. После этого коммунальные службы оперативно смонтировали и привели в порядок новый подъездный козырек.