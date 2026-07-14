Регион вошёл в число лидеров по итогам 2025 года. Высокую оценку поставил Рослесхоз, сообщили в правительстве Владимирской области. Вместе с Владимирской областью в топ-9 вошли Амурская,

Регион вошёл в число лидеров по итогам 2025 года. Высокую оценку поставил Рослесхоз, сообщили в правительстве Владимирской области. Вместе с Владимирской областью в топ-9 вошли Амурская, Орловская, Томская и Тюменская области, Чукотский автономный округ, республики Татарстан, Северная Осетия – Алания и Коми. Руководитель Рослесхоза Иван Советников особо отметил регионы, которые второй год подряд показывают высокие