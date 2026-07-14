В РЖД сообщили о том, что дополнительные пригородные поезда сообщением Муром-1 – Ковров-1 и Муром-1 – Волосатая начнут ходить с 15 июля. Это сделано для повышения транспортной доступности на

В РЖД сообщили о том, что дополнительные пригородные поезда сообщением Муром-1 – Ковров-1 и Муром-1 – Волосатая начнут ходить с 15 июля. Это сделано для повышения транспортной доступности на Горьковской железной дороге и улучшения качества обслуживания пассажиров. Поезд №6408 будет отправляться из Мурома в 07:30 и прибывать в Ковров в 09:43. В обратном направлении состав