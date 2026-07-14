За первые 6 месяцев этого года во Владимирской области завели 393 уголовных дела о нарушении миграционного законодательства при постановке на учёт иностранных граждан, сообщают в

За первые 6 месяцев этого года во Владимирской области завели 393 уголовных дела о нарушении миграционного законодательства при постановке на учёт иностранных граждан, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области. По решениям судов в 36 случаях нарушители получили наказание в виде штрафа – от 25 тысяч до 150 тысяч рублей, а ещё в 6 –