За первые 6 месяцев этого года во Владимирской области завели 393 уголовных дела о нарушении миграционного законодательства при постановке на учёт иностранных граждан, сообщают в
<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2026-vladimirskie-policejskie-vozbudili-bolee-390-ugolovnyx-del-o-rezinovyx-kvartirax.html" target="_blank">Владимирские полицейские возбудили более 390 уголовных дел о «резиновых квартирах»</a> - За первые 6 месяцев этого года во Владимирской области завели 393 уголовных дела о нарушении миграционного законодательства при постановке на учёт иностранных граждан, сообщают в
[url=https://33live.ru/novosti/14-07-2026-vladimirskie-policejskie-vozbudili-bolee-390-ugolovnyx-del-o-rezinovyx-kvartirax.html]Владимирские полицейские возбудили более 390 уголовных дел о «резиновых квартирах»[/url] - За первые 6 месяцев этого года во Владимирской области завели 393 уголовных дела о нарушении миграционного законодательства при постановке на учёт иностранных граждан, сообщают в