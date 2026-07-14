Ведомство проконтролирует консервацию объекта.

Собинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения правил градостроительства на территории города Лакинска. Поводом стало заброшенное нежилое здание, находящееся в неудовлетворительном состоянии.Инспекторы зафиксировали в строении отсутствие оконных рам и дверей, глубокие трещины на фасаде, а также опасный пролом в кирпичной кладке. Свободный вход в помещения не был заблокирован, из-за чего внутрь могли беспрепятственно проникать посторонние, включая подростков, что создавало прямую угрозу безопасности.Надзорное ведомство через суд потребовало от владельца недвижимости ограничить доступ к объекту. Исковые требования прокурора полностью удовлетворены.